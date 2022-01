Sidney Poitier (94), eerste zwarte acteur die Oscar won, overleden

BREAKING: Beloved Bahamian actor and former ambassador Sir Sidney Poitier has died. He was 94. A Broadway play about the trailblazing career of the visionary actor was announced last month. Sir Sidney's death was confirmed by Minister of Foreign Affairs Fred Mitchell. pic.twitter.com/WVJFlog3tC

Poitier wordt geroemd als een van de laatste acteurs uit de zogenoemde Gouden Eeuw van Hollywood. Hij was geboren in de Amerikaanse stad Miami, toen zijn ouders daar op bezoek waren. Op 15-jarige leeftijd liet Poitier de Bahama's achter zich en in de VS maakte hij in 1955 zijn debuut in de film Blackboard Jungle.

Segregatie

Poitier speelde dragende, dramatische rollen in een tijd dat zwarte acteurs nog voornamelijk stereotiepe en ondergeschikte personages vertolkten. In 1958 werd hij bij de Oscars genomineerd in de categorie Beste Acteur voor zijn rol in The Defiant Ones. Vijf jaar later won hij de Academy Award daadwerkelijk, voor zijn acteerwerk in Lilies of the Field. Kort daarna, in 1964, werd de segregatie in de VS afgeschaft. Daarvoor leefden zwarte en witte mensen strikt gescheiden van elkaar.

Het zou tot 2001 duren voordat een de volgende zwarte acteur de Oscar voor Best Actor in de wacht sleepte. Dat was Denzel Washington, die in zijn overwinningstoespraak een eerbetoon bracht aan Poitier. "Ik zal altijd in jouw voetsporen treden. Ik doe ook niets liever dan dat."