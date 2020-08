Van der Breggen verslaat Van Vleuten en pakt eerste nationale titel

Anna van der Breggen heeft in Drenthe voor het eerst in haar carrière de nationale titel op de weg veroverd. De 30-jarige wielrenster hield topfavoriete Annemiek van Vleuten knap achter zich.

De vrouwen reden in Wijster zeventien rondes van 7,3 kilometer en beklommen maar liefst 33 keer de VAM-berg. In elke ronde werd de berg van twee kanten bedwongen, een met een steilste stuk van 24% en een met flinten, een soort kasseien. Dat maakte de koers op papier al pittig en door de slagregens en windvlagen was het nog wat zwaarder.

De formatie van Boels-Dolmans zocht direct de aanval en het was de 24-jarige Jip van den Bos die een gat wist te slaan. Van der Breggen, eveneens van Boels-Dolmans, en Anouska Koster sprongen achter haar aan en met zijn drieën vormden ze lange tijd de kopgroep. Van den Bos reed ijzersterk en probeerde haar medevluchters een aantal keer te lossen, maar die pogingen slaagden niet.

Van Vleuten in de achtervolging

Van Vleuten, die na de coronapauze liet zien in topvorm te zijn en nog geen koers verloor, had op deze NK geen ploeggenoten van Mitchelton-Scott bij zich en moest de klus dus in haar eentje klaren. Ze demarreerde een aantal keer op de VAM-berg en verkleinde daarmee hoogstpersoonlijk het gat met de kopgroep tot een halve minuut.