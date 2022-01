Politie zet weg langs water in Haarlem af in zoektocht naar vermiste jongen (17)

In de zoektocht naar de vermiste 17-jarige Sam Hooftman uit Overveen heeft de politie een deel van de weg langs het water de Leidsevaart in Haarlem afgezet.

Volgens NH Nieuws werd de weg afgezet nadat de politie met een boot had gezocht naar de jongen. Tegen de regionale omroep bevestigt de politie dat het onderzoek zich richt op een specifieke locatie aan de Leidsevaart. Verder wil de woordvoerder nu geen mededelingen doen.

De 17-jarige Sam Hooftman stapte in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.40 uur op zijn fiets vanuit Heemstede naar zijn huis in Overveen, maar daar kwam hij niet aan. Hij was bij vrienden op een feestje geweest in de buurt van station Heemstede-Aerdenhout.

De afgelopen dagen waren naast agenten ook familie en vrienden van de jongen op zoek naar hem. Ook vrijwilligers deden mee. Vandaag werden er ook speurhonden ingezet en er zou ook gezocht zijn met een politiehelikopter.