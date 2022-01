Politie vindt lichaam in water Haarlem in zoektocht naar vermiste jongen (17)

De politie heeft in het water van de Leidsevaart in Haarlem een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar de vermiste 17-jarige Sam Hooftman. Of het om de vermiste tiener gaat, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het lichaam.

De 17-jarige jongen stapte in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.40 uur op zijn fiets vanuit Heemstede naar zijn huis in Overveen, maar daar kwam hij niet aan. Hij was bij vrienden op een feestje geweest in de buurt van station Heemstede-Aerdenhout.

Na de vermissing werden er verschillende zoekacties gehouden. Volgens NH Nieuws hielpen honderden mensen de familie met het uitkammen van wijken en er is ook gezocht in de duinen in Overveen, in de buurt van het huis van de jongen.

Er werd ook veel gezocht langs de route die Sam vermoedelijk zou hebben gefietst. Die liep langs de Leidsevaart. Halverwege de middag ging de politie met een boot op het water zoeken en er werd gezocht met een helikopter en met speurhonden.

Sinds 16.30 uur richtte het onderzoek zich op een specifieke locatie in het water. Rond 18.00 uur maakte de politie bekend dat er een lichaam was gevonden.