Zware enkelblessure houdt verdediger Ramalho nog maanden aan de kant bij PSV

André Ramalho kan de komende maanden niet in actie komen voor PSV. De centrale verdediger van de Eindhovenaren is met succes aan zijn enkel geopereerd, maar de revalidatie duurt volgens de club nog lang.

Ramalho (29) kwam afgelopen zomer over van Red Bull Salzburg en werd onbetwiste basisspeler bij de koploper in de eredivisie. In zeventien competitieduels scoorde hij drie keer.

In de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Go Ahead Eagles moest Ramalho zich na een halfuur met een blessure laten vervangen, die hem nu behoorlijk lange tijd aan de kant houdt.

Bazoer op de radar

Omdat de transfermarkt deze maand open is, zou PSV een vervanger kunnen aantrekken. De club sprak al met Vitesse-uitblinker Riechedly Bazoer. Eerder deze week werd Joey Veerman al overgenomen van sc Heerenveen. PSV reageerde hiermee op het per direct stoppen van Davy Pröpper.