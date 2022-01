Uiterwaarden lopen komend weekend vol door hoogwater

Rijkswaterstaat verwacht dat de lager gelegen uiterwaarden langs de rivieren komend weekend volstromen. Door veel regen en smeltwater uit Duitsland en Zwitserland is er sprake van een verhoogde waterstand in de Rijn, Waal en IJssel. De Rijn zal zaterdag waarschijnlijk een piek van net onder de 13 meter boven NAP bereiken bij Lobith.

In Wijhe, Overijssel, stijgt het water de laatste dagen snel en treedt de IJssel op verschillende plaatsen al buiten de oevers. De Loswal in het dorp is uit voorzorg met hekken afgesloten voor verkeer. Binnenkort zal namelijk niet meer te zien zijn waar de kade ophoudt en waar de rivier begint. Bovendien staat er een gevaarlijk sterke stroming, meldt RTV Oost.

Verdere maatregelen

Ook laaggelegen parkeerplaatsen aan de rivieren kunnen onderlopen. In Thiel en Zaltbommel worden ze daarom afgesloten. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de stuwen in de Nederrijn en Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein geopend om het snelstromende rivierwater zo ruim mogelijk baan te geven.

Waterschap Rivierenland, dat de rivierdijken vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland beheert, ziet geen reden voor dijkbewaking, wel is het waterschap extra waakzaam op beschadigingen aan dijken en kades.

Als er volgende week geen grote hoeveelheden neerslag bijkomen, zal de waterstand in de rivieren vanaf maandag weer gaan dalen.