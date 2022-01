Nuis vindt 1.000 meter op EK niet pijnlijk: 'Als ik nu wél win, ben ik goed bezig'

Nuis rijdt vrijdagavond op de 1.000 meter tegen wereldkampioen Kai Verbij, bij het OKT goed voor de tweede plaats achter winnaar Thomas Krol. "Als ik nu Krol of Verbij versla, ben ik goed bezig. Misschien schiet die rit van vorige week dan nog door mijn hoofd, maar daar heb ik niets meer aan. Ik moet vooruit blijven kijken."

Dynamisch schaatsen

Titelverdediger Pavel Koelizjnikov ontbreekt in Heerenveen, net als de geblesseerde Hein Otterspeer en dus zijn er medaillekansen voor Nuis. "Ik zie de EK niet als oefenwedstrijden, maar het is natuurlijk wel een week na het OKT. Het zou gek zijn om weer te pieken, maar het kan natuurlijk wel. Ik ga echt mijn best doen."

Wie wint er dan in Heerenveen? "Ha, de snelste. Misschien denken ze: 'laat Nuis maar winnen', maar ik zou echt blij zijn. Mijn rit op het OKT was net te veel tanden op elkaar en geforceerd. Nu wil ik dynamischer schaatsen, dat ga ik proberen. Dus eerst maar eens een goede rit neerzetten."