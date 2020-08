Afgelasten, uitstellen of een alternatief carnavalsfeest? 'We moeten creatief zijn'

Carnaval - ANP

"Als we op anderhalve meter van elkaar moeten zitten en ook niet mogen zingen, dan is carnaval snel voorbij", zegt Kees van Oosterhout van C.V. De Pottebroakers in Geertruidenberg. Met nog een half jaar te gaan tot carnaval heeft de vereniging als eerste aangekondigd de voorbereidingen af te blazen. Veel andere verenigingen twijfelen nog. Vroeg afblazen, doorschuiven of een alternatieve viering verzinnen? Het lijkt misschien wat vroeg voor die vraag, maar burgemeester en voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen (BCF), Jos Hessels, weet dat de verenigingen er druk mee bezig zijn. "Je moet nu al beginnen met het bouwen van praalwagens en al nadenken over het aanvragen van vergunningen voor grote evenementen."

Quote In Duitsland slaan ze ook een jaartje over. Rob van de Laar

"Optochten en massabijeenkomsten zie ik niet gebeuren", zegt BCF-voorzitter Rob van de Laar. "In Duitsland zie je ook dat ze een jaartje overslaan." Hij verwacht hetzelfde besluit in Nederland. Maar dat betekent volgens hem niet automatisch dat er helemaal geen carnaval kan worden gevierd.

Vrijwilligers vallen in risicogroep Het hangt van de omvang van een carnavalsvereniging af, of ze het risico kunnen nemen de voorbereidingen misschien voor niets te doen. Hessels: "Hoe meer leden, hoe groter de kans dat de groep zegt: we gaan toch door met de voorbereidingen." In dorpjes is volgens hem het tegenovergestelde het geval. "Kleine dorpsverenigingen zeggen vaak: onze sponsoren haken af. Die sponsoren zijn vaak mensen uit de horeca en die hebben nu al moeite het hoofd boven water te houden." Daar komt bij dat in veel gevallen de vrijwilligers van de kleinere carnavalsclubs voornamelijk zestigers of zeventigers zijn volgens de burgemeester. "Dat is een risicogroep en die mensen zeggen dan ook: we slaan een jaartje over." Vooral omdat carnaval vieren een aanjager van de landelijke uitbraak is gebleken.

Vier keer eerder streep door carnaval Het is vier keer voorgekomen dat het carnavalsfeest niet, of op een alternatieve manier, door kon gaan. In 1896 werden officiële evenementen afgelast vanwege de pokkenuitbraak, maar mensen gingen wel verkleed naar de kroeg en de straat op. Ook tijdens de wereldoorlogen ging carnaval niet door. Mensen vierden het toen wel stiekem thuis. In februari 1953, na de watersnoodramp, werd het verplaatst naar de zomer van dat jaar.