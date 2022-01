Feyenoord en PSV trekken aan Bazoer: 'Waardering, daar ben ik blij mee'

Heeft Riechedly Bazoer zijn laatste wedstrijd voor Vitesse al gespeeld? Het is de vraag die elke keer weer opdoemt als de transferperiode weer open is. Maar de verleidingen om te vertrekken worden voor alle partijen steeds groter. Wil Vitesse nog wat geld vangen voor zijn beste speler, is dit de laatste kans. En er is nu concrete interesse van Feyenoord en PSV. "Ik heb contact gehad met PSV. En ook met Feyenoord. Meer dan dat is het eigenlijk niet", is de 25-jarige Bazoer zelf heel nuchter over de interesse. "Ik sta in de picture, als persoon is dat wel lekker. Waardering dat je het goed doet, daar ben ik blij mee." Zes keer Oranje Dat is namelijk wel eens anders geweest. Op zijn achttiende werd Bazoer door bondscoach Danny Blind al bij Oranje gehaald. Zes keer speelde hij als tiener voor het Nederlands elftal, maar na zijn doorbraak bij Ajax maakte hij de verwachte vervolgstap nooit. Bazoer reageert op de huidige transfergeruchten:

Gewilde Bazoer: 'Ik heb contact gehad met PSV. En ook met Feyenoord' - NOS

De carrière van Bazoer kwam op een dood spoor. Na zijn miljoenentransfer naar VfL Wolfsburg volgden weinig succesvolle verhuurperiodes aan FC Porto en FC Utrecht. Na drie verloren seizoenen durfde Vitesse het nog wel aan met het gevallen talent. En Bazoer leek zelf ook te beseffen dat de tijd begon te dringen. "Ik wil zo snel mogelijk belangrijk worden voor de ploeg en alles uit mezelf halen wat ik in mij heb. Ik ben namelijk nog jong." Vooral de komst van trainer Thomas Letsch deed Bazoer goed, een relatief onbekende trainer met een strenge blik. Als voormalig leraar wist de Duitser niet alleen de juiste snaar bij hem te raken. Hij kon ook bikkelhard zijn, als dat moest. Aangetast imago Bazoer werd vorig jaar uit de selectie gezet na een incident met ploeggenoot Daan Huisman op de training, wat zijn aangetaste imago natuurlijk niet ten goede kwam. "Hij kan ontzettend goed voetballen, is bewierookt door alles en iedereen. Maar als je iedere keer met dit soort akkefietjes naar buitenkomt, zijn clubs toch bang om je te contracteren", waarschuwde Ibrahim Afellay in Studio Voetbal. Bazoer durft zelfs weer aan een rentree in Oranje te denken:

Bazoer hoopt op terugkeer in Oranje: 'Geen droom, wel een van mijn doelen' - NOS

Er liep met Oussama Tannane nog zo'n karakter rond bij Vitesse, iemand die het elftal op een goede dag boven zichzelf kon laten uitstijgen. Waar Tannane inmiddels verbannen is uit de A-selectie, is het Bazoer gelukt bij de les te blijven. Want rustig was het nooit rond zijn persoon, neem alleen al alle transfergeruchten. En steeds bleef hij maar in Arnhem, waar hij zich stiekem toch weer over de teleurstelling van een misgelopen kans heen moest zetten. Europees succes Met Bazoer kende Vitesse vorig seizoen een van de beste jaargangen uit de geschiedenis, haalde het zelfs de bekerfinale. En dit jaar werd Europees overwinterd, dankzij knappe zeges op onder meer Anderlecht (voorronde) en Tottenham Hotspur (groepsfase). Letsch wil Bazoer vanuit sportief oogpunt graag bij Vitesse houden, ook al loopt hij aan het eind van het seizoen dan gratis de deur uit.

Riechedly Bazoer speelde een potje padel tijdens het trainingskamp in Portugal - Pro Shots

"Wel mooi als hij dat zegt", vindt Bazoer, breeduit lachend als de interesse van de Nederlandse top ter sprake komt. Maar de waardering die hij nu in Arnhem krijgt, is hem ook heel wat waard. "Ik heb ook heel veel te danken aan de trainer en ik heb ook met hem gesproken." Bij een goed bod is Bazoer vertrokken, maar ruim twee miljoen euro is wel een stevig bedrag voor een voetballer met een aflopend contract. Vitesse kiest geen eieren voor zijn geld, het is ze in Arnhem best wat waard om nog even van Bazoer te mogen genieten. Nu het nog even kan.