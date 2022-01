Verdachte rond dreigende situatie John van den Heuvel is man (36) uit Utrecht

De persoon die gisteren vanwege de dreigende situatie rondom misdaadverslaggever John van den Heuvel op de A2 werd aangehouden, is een 36-jarige man uit Utrecht. Hij zit nog steeds vast, zegt een politiewoordvoerder. Het is niet bekend waar de man precies van verdacht wordt.

De politie bevestigt inmiddels dat de actie vanwege Van den Heuvel werd gehouden. Gisteren meldde de politie enkel dat het ging om een te beveiligen persoon (TBP), waarna de journalist zelf tegenover zijn eigen krant De Telegraaf zei dat de dreiging hem betrof.

"Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen."

De misdaadjournalist zei tevens dat het goed met hem gaat en dat hij vertrouwen heeft in het politieonderzoek. Van den Heuvel wordt al jarenlang bedreigd vanuit het criminele milieu. Hij wordt dag en nacht beveiligd.

Van den Heuvel is na het incident naar het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid in Driebergen gebracht. Daar was enige tijd zware beveiliging.