Arrestant A2 verdacht van voorbereiden ernstig misdrijf tegen John van den Heuvel

De man die gisteren vanwege de dreigende situatie rondom misdaadverslaggever John van den Heuvel op de A2 werd aangehouden, wordt verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf. Over de aard van dat misdrijf is verder niets gezegd. De rechter-commissaris heeft beslist dat de man, een 36-jarige inwoner van Utrecht, langer wordt vastgehouden.

Onder meer het AD meldde eerder op basis van een politiebron dat de verdachte "criminele antecedenten" heeft.

De politie bevestigt inmiddels dat de man is aangehouden vanwege een dreigende situatie rond Van den Heuvel. Gisteren meldde de politie alleen dat het ging om een te beveiligen persoon (TBP), waarna de journalist zelf tegenover het AD en De Telegraaf zei dat de dreiging hem betrof.

Al jarenlang bedreigd

De misdaadjournalist zei ook dat het goed met hem ging en dat hij vertrouwen had in het politieonderzoek. Van den Heuvel wordt al jarenlang bedreigd vanuit het criminele milieu. Hij wordt dag en nacht beveiligd.

Van den Heuvel is na het incident naar het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid in Driebergen gebracht. Daar was enige tijd zware beveiliging.