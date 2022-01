Opvallend veel oversterfte in Nederland: corona, griep of toch uitgestelde zorg?

Waardoor overleden er de afgelopen maanden zo'n 10.000 mensen meer dan normaal? Dat zijn er veel meer dan de coronadoden die het RIVM registreerde en veel meer dan in omliggende landen. Ouderenorganisatie ANBO, Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en twee hoogleraren roepen op tot onderzoek. Want is die oversterfte wel te wijten aan corona, of is er iets anders aan de hand? Volgens UvA-hoogleraar Ruben van Gaalen, onderzoeker bij het CBS, zijn er enkele mogelijke oorzaken. Coronadoden - als gevolg van het late boosteren - uitgestelde zorg en andere virussen zijn volgens hem de meest voor de hand liggende verklaringen. 10.000 doden extra Sinds 2009 monitort het CBS de oversterfte: dat is het verschil tussen het aantal verwachte doden (zo'n 150.000 per jaar) en het aantal mensen dat daadwerkelijk overlijdt. De afgelopen twee jaar was er een duidelijke relatie tussen de door het RIVM geregistreerde coronadoden en de oversterfte in Nederland. Maar in onderstaande grafiek is goed te zien hoe de oversterfte de afgelopen maanden veel meer steeg dan het aantal gemelde coronadoden. Dat wekt de indruk dat deze mensen niet aan corona zijn overleden.

Het CBS registreert van elke overleden persoon de doodsoorzaak aan de hand van verklaringen van artsen. Tot en met augustus zijn die cijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt dat tot dan toe de oversterfte volledig toe te schrijven is aan de coronapandemie. Maar de cijfers van het najaar zijn er nog niet, en juist over die periode worden nu vragen gesteld. Want lopen de coronadoden die het RIVM rapporteert en de totale oversterfte niet heel erg uiteen? "Het zou kunnen dat er relatief veel mensen zijn overleden in verpleeghuizen en die gegevens niet goed bij het RIVM terecht zijn gekomen", zegt infectieziektenmodelleur Marino van Zelst. Van Gaalen: "Ook het nieuwe testbeleid kan meespelen, waardoor ouderen mogelijk alleen zichzelf thuis testen en niet naar de teststraat gaan." Als ze dan positief testen en overlijden, zijn ze niet in beeld bij de GGD. Uit cijfers van het CBS blijkt inderdaad dat de oversterfte voornamelijk wordt veroorzaakt door het overlijden van ouderen boven de 80.

In een opiniestuk in de Volkskrant vragen twee hoogleraren zich af of dat niet te maken kan hebben met de uitgestelde zorg, "stress door corona" en misschien zelfs met de grote aantallen vaccinaties. Voor dat laatste is in ieder geval geen enkele aanwijzing, stelt Van Gaalen. "In landen met een hogere vaccinatiegraad is juist minder oversterfte." Infectieziektenmodelleur Marino van Zelst is het met hem eens: "Er overlijden wel eens mensen door een vaccinatie, maar dat is echt zeer beperkt. Als dat vaak zou gebeuren, zouden we dat in andere landen ook moeten zien."

In België begonnen ze al in september met boosteren, en daar liepen de besmettingen en overlijdens snel terug. Ruben van Gaalen

In landen als België en Frankrijk was de oversterfte sinds het begin van de pandemie vergelijkbaar met die in Nederland, maar alleen in Nederland waren de cijfers dit najaar uitzonderlijk hoog.

