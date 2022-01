FC Utrecht scherpt coronabeleid aan en annuleert twee oefenduels

De oefenduels die FC Utrecht vrijdag tegen Willem ll zou spelen en zaterdag tegen Heerenveen gaan niet door, meldt RTV Utrecht. De club wil alle risico's op coronabesmettingen vermijden in aanloop naar de herstart van de competitie en heeft daarom het coronabeleid aangescherpt.

Eerder werd om diezelfde reden al besloten om een trainingskamp in eigen land af te gelasten.

Volgende week speelt de FC Utrecht de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Ajax. Die club staakte woensdag het trainingskamp in het Portugese Algarve in verband met een aantal positieve coronagevallen. Daarnaast negeerde Ajax de quarantaineregels door vier besmette spelers met een privévliegtuig terug naar Nederland te vliegen. Ook NEC en Vitesse hebben hun trainingskamp in het buitenland afgeblazen.

De KNVB maakt zich zorgen over de ontwikkelingen, maar van uitstel van de competitiehervatting is volgens de bond absoluut geen sprake. Twaalf veldspelers en een keeper zijn volgens de protocollen voldoende om te kunnen voetballen. "Alleen als een club echt geen team op de been kan brengen, wordt een wedstrijd afgelast", zegt manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen.