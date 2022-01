Van de Zandschulp verspeelt twee matchpoints in intens duel met Dimitrov

Botic van de Zandschulp is in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Melbourne uitgeschakeld. De Veenendaler verloor in de Rod Laver Arena na een spannende en intense strijd met 7-6 (5), 0-6, 5-7 van de Bulgaar Grigor Dimitrov, de voormalig nummer drie van de wereld.

Van de Zandschulp en Dimitrov probeerden elkaar op tactisch gebied af te troeven. Er ontstond daardoor een spannende eerste set waarin de kansen continu keerden. De Nederlander brak op 3-2 de service van de Bulgaar, maar gaf die voorsprong direct weer weg.

Ook in de tiebreak was het spannend en gaf de durf van Van de Zandschulp met een scherp geslagen forehand op 6-5 de doorslag.