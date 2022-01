Van de Zandschulp verspeelt matchpoints in intens duel: 'Hiervan leren'

Botic van de Zandschulp is in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Melbourne uitgeschakeld. De Veenendaler verloor in de Rod Laver Arena na een intense strijd met 7-6 (5), 0-6, 5-7 van Grigor Dimitrov. Van de Zandschulp miste op 5-3 in de derde set twee matchpoints.

"Mijn trainer zei na afloop: hier leer je van. En zo voel ik het ook een beetje. Mijn niveau was best goed, al baal ik uiteraard ook, want ik stond in de derde set wel met 5-3, 40-15 voor", zei Van de Zandschulp.

'Geen verwijten'

Over de gemiste matchpoints was hij duidelijk. "Op die punten speelde Dimitrov goed en verwijt ik mezelf weinig. Dan zie je ook dat hij niet voor niets de nummer drie van de wereld is geweest (nu nummer 28, red.)."

"Ik speelde vorig jaar op de US Open ook tegen dit soort jongens, dus ik weet dat ik dit niveau in mij heb. Ik ben tevreden, al overheerst nu nog de teleurstelling."