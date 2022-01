De uitzending van 7 januari

Is omikron onze uitweg uit de crisis?

Ondanks de op stoom gekomen boostercampagne bereikten de besmettingsaantallen deze week het hoogste niveau sinds het begin van de pandemie. De vraag is: wat staat ons de komende weken te wachten? De nu dominante omikronvariant is waarschijnlijk niet zo ziekmakend als de vorige varianten, maar doordat-ie veel besmettelijker is dreigen ziekenhuizen alsnog vol te raken, mede doordat veel zorgpersoneel thuis zit in isolatie.

In Denemarken, waar de omikrongolf al langer hoog is, verwachten ze de besmettingspiek snel te bereiken. Een heel groot deel van de bevolking is dan immuun. Omikron kan de variant zijn die ons uit de pandemie helpt, zei de directeur van het Deense RIVM. Zij verwacht dat haar land na februari de golf achter de rug heeft.

Kan dat, met iets vertraging, ook gelden voor Nederland? Te gast is klinisch epidemioloog Olaf Dekkers van het Leids Universitair Medisch Centrum.