Schade stroomstoring Spijkenisse loopt in de miljoenen euro's

De stroomstoring die gisteren uitbrak in Spijkenisse en twaalf uur lang duurde, gaat netbeheerder Stedin miljoenen euro's kosten. De netbeheerder moet bijna 17.000 huishoudens en bedrijven in Spijkenisse compenseren voor de uren dat ze zonder stroom zaten. Dat gaat al minimaal 700.000 euro kosten, schrijft regionale omroep Rijnmond.

Daarbovenop komen kosten voor een nieuwe schakelinstallatie in een verdeelstation, plus de kosten voor de noodinstallatie en personeel dat gisteravond tot laat in de weer was.

Door brand in de kelder van een verdeelstation viel de stroom gisteren rond 09.00 uur uit. Een deel van het verdeelstation raakte daardoor beschadigd en kan niet meer worden gebruikt. Stedin zette daarop noodaggregaten in. Een tijdelijke schakelinstallatie in een grote container naast het verdeelstation moet de taken van de aggregaten dit weekend overnemen.

Huishoudens en bedrijven kunnen binnen zes weken een brief van netbeheerder Stedin verwachten. Daarin staat hoeveel het bedrijf gaat uitkeren ter compensatie. Gedupeerden hebben recht op een compensatie van 35 euro over de eerste vier uur stroomuitval. Over elke volgende vier uur betaalt Stedin 20 euro per aansluiting.