Nederlandse veldrijders gaan met uitgedunde groep naar Fayetteville voor WK

Van Mathieu van der Poel was al duidelijk dat hij, net als die andere favoriet Wout van Aert, niet meedoet op de WK in de Verenigde Staten. Van der Poel neemt gedwongen rust vanwege een alsmaar terugkerende rugblessure. Van Aert blijft thuis om zijn krachten te sparen om later in het voorjaar ook nog sterk te zijn.

In het besluit om met een kleinere groep af te reizen naar de Verenigde Staten woog de KNWU ook veiligheidsvoorschriften rondom corona mee, zegt een woordvoerder van de bond. "Met een kleinere groep is het makkelijker om een eigen bubbel te creëren." Dinsdag vertrekken de renners vanuit Nederland naar Fayetteville.

De wielerunie KNWU zegt ervoor te kiezen "alleen renners af te vaardigen die echt om de medailles of om de top 5-klasseringen zouden kunnen meedoen. Alleen bij de elite-vrouwen hebben we daarom een complete selectie."

Opvallend is dat slechts twee Nederlandse mannen op de fiets stappen eind januari: Lars van der Haar en Corné van Kessel. Vorig jaar reden zij ook mee, achter kopman Mathieu van der Poel. Op de WK vorig jaar in het Belgische Oostende reden Joris Nieuwenhuis (nu geblesseerd) en David van der Poel nog mee. Zij zullen dit jaar geen startschot horen.

De vrouwenploeg stapt op volle sterkte het vliegtuig in. Onder meer Lucinda Brand en Marianne Vos verschijnen in het oranje aan de start. Denise Betsema, Annemarie Worst, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden, Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker complementeren het stel.

NK veldrijden live bij de NOS

De NK veldrijden 2022 worden op zondag 9 januari gehouden in Rucphen. Om 13.15 uur beginnen de vrouwen, om 15.00 uur gaan de mannen van start. Er mag geen publiek bij aanwezig zijn in verband met corona, maar het evenement is wel live te volgen via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.