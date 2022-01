Newcastle United is begonnen met geld te smijten op de transfermarkt. De rijkste club ter wereld wordt sinds de Saudische overname gelinkt aan zowat elke topspeler, maar begint de renovatie van zijn elftal relatief bescheiden met het aantrekken van een vleugelverdediger.

Kieran Trippier is de eerste aankoop, overgenomen van Atlético Madrid voor een kleine vijftien miljoen euro. De Engels international is een oude bekende van manager Eddie Howe, die hem tien jaar geleden namens Burnley in de Premier League liet debuteren.

De ervaren Trippier (31), namens Engeland nog scorend in de halve finale van het WK en basisspeler in de EK-finale, werd met Atlético afgelopen seizoen nog kampioen van Spanje. Wel was hij twaalf wedstrijden geschorst omdat hij betrokken was bij sportweddenschappen.

Degradatiegevaar

En er zullen nog veel meer versterkingen volgen deze januarimaand, want de club verkeert halverwege de competitie met een voorlaatste plek in degradatiegevaar.

De investeerders lieten al meteen blijken het over een andere boeg te willen gooien bij de gewezen topclub. Kort na de overname werd manager Steve Bruce al de laan uitgestuurd en vervangen door Howe, die in het verleden het noodlijdende Bournemouth in een paar jaar tijd naar de hoogste afdeling loodste.

Fans vieren feest bij het stadion na de overname in oktober: