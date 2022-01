Staatsbosbeheer: 'Mogelijk vogelgriep in Oostvaardersplassen'

Staatsbosbeheer houdt er rekening mee dat er vogelgriep heerst in de Oostvaardersplassen. Volgens boswachter Hans-Erik Kuypers is een aantal dode watervogels in de Oostvaardersplassen aangetroffen. De doodsoorzaak is niet duidelijk.

De vogels worden momenteel in Lelystad onderzocht, meldt Omroep Flevoland. Naast de dode dieren valt ook op dat meerdere ganzen ander gedrag vertonen. Normaal gesproken blijven ganzen in grote groepen, maar nu zijn er ook eenlingen te zien, die niet opvliegen als een van de boswachters hen nadert. Dat wijst volgens Kuypers op verzwakking en een mogelijke besmetting met de vogelgriep.

Waarschuwing voor bezoekers

Tot nu toe zijn de dode vogels alleen gevonden in een gebied dat niet voor bezoekers toegankelijk is. Toch waarschuwt Staatsbosbeheer bezoekers om bij dieren uit de buurt te blijven en dode of verzwakte dieren te laten liggen.

De boswachter raadt hondeneigenaren aan om hun dieren aan de lijn te houden. Honden kunnen volgens hem ernstig ziek worden als ze in aanraking komen met dieren die vogelgriep hebben.