Inflatie in Nederland in december volgens voorlopig cijfer 6,4 procent

Het leven was in december zo'n 6,4 procent duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), volgens de Europese rekenmethode. In november werd met deze rekenmethode nog een inflatie van 5,9 procent gemeten.

Later deze ochtend komt het Europese statistiekbureau Eurostat met het inflatiepercentage voor de eurozone. Daarin is het indexpercentage van Nederland meegenomen. Omdat de lidstaten dezelfde Europese rekenmethode (de zogeheten HICP) gebruiken, kan de inflatie onderling worden vergeleken.

De Europese prijsindex (HICP) is ontwikkeld om de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar te vergelijken. Het belangrijkste verschil tussen de nationale Consumentenprijsindex (CPI) en de HICP (Geharmoniseerde Index Consumentenprijzen) is de samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop beide indexen gebaseerd zijn. In de CPI wordt bijvoorbeeld ook de prijs voor het wonen in een eigen woning meegenomen door een toegerekende huursom.

Volgende week dinsdag publiceert het CBS de inflatie volgens de Nederlandse rekenmethode. Dat zal afwijken van dit percentage. In november was de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenmethode bijvoorbeeld 5,9 procent, en volgens de Nederlandse rekenmethode 5,2 procent. Volgende week dinsdag wordt ook meer duidelijk over wat, naast energie, in prijs is gestegen. In november was dat kleding en voedsel.

Duitsland

In Duitsland was de inflatie volgens de Europese rekenmethode in december wat lager dan in Nederland: 5,7 procent. Dat is ook wat lager dan de 6 procent die Duitsland in november heeft gemeten.

De inflatie in de eurozone was in november 4,9 procent ten opzichte van een jaar eerder.