Noord-Korea testte tweede 'hypersonische' raket, Zuid-Korea gelooft het niet

Noord-Korea zegt dat het voor de tweede keer een hypersonische raket heeft getest. Net als de eerste test, in september zou hij succesvol zijn verlopen. De raket zou een afstand van 700 kilometer hebben afgelegd en feilloos op zijn doel in de Japanse Zee zijn af gevlogen.

Zuid-Korea denkt dat Noord-Korea bluft. De beweringen over wat de raket kan, inclusief die over het bereik en de zijwaartse vliegbewegingen, zijn overdreven, zegt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Vooralsnog gaat het ministerie ervan uit dat Noord-Korea nog niet over een hypersonische raket beschikt.