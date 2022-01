Russisch bondgenootschap stuurt troepenmacht van 2500 man naar Kazachstan

In de Kazachse stad Almaty is na middernacht geweervuur gehoord, meldt het Russische persbureau RIA Novosti. De politie zou met luidsprekers iedereen hebben opgeroepen naar huis te gaan en ook kregen alle inwoners van Almaty een sms-bericht waarin ze werden herinnerd aan de avondklok die is afgekondigd.

De afgelopen dagen waren er protesten in meerdere steden in Kazachstan waarbij de nationale ordetroepen vaak hard ingrepen. Daarbij zijn 18 agenten omgekomen en zo'n 750 agenten gewond geraakt. Twee agenten zouden zijn onthoofd, meldt het persbureau op basis van gegevens van de politie. De politie zegt ruim 2200 demonstranten te hebben opgepakt. Daarbij vielen 168 gewonden van wie er 77 met hun verwondingen naar het ziekenhuis moesten.

Lpg-prijzen verdubbeld

Ook meldt RIA Novosti dat het door Rusland geleide militaire bondgenootschap (CSTO) circa 2500 "vredestroepen" naar Kazachstan stuurt. De Kazachse president Tokajev had daar om gevraagd. De militairen zouden "voor meerdere dagen of weken" in het Centraal-Aziatische land blijven om de Kazachse veiligheidstroepen te ondersteunen. Behalve Rusland maken ook Armenië, Kirgizië, Tadzjikistan en Belarus deel uit van de alliantie. De eerste militairen zijn al gearriveerd.

In Kazachstan zijn grote protesten uitgebroken sinds de prijs voor lpg verdubbeld werd. Tokajev heeft dat teruggedraaid maar de demonstraties gaan door en richten zich nu ook steeds meer tegen de gevestigde politieke orde.