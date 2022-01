Meer dan 3000 mensen opgepakt bij demonstraties in Kazachstan

De Kazachse president Tokajev zegt dat de orde in zijn land is hersteld na dagen van onrust. De staatstelevisie meldt dat er in de grootste stad van het land, Almaty, de afgelopen dagen meer dan 3000 mensen zijn opgepakt. Daarbij vielen 168 gewonden van wie er 77 naar het ziekenhuis moesten.

Volgens de officiële cijfers zijn 26 "gewapende criminelen" door de autoriteiten om het leven gebracht. Een woordvoerder van de politie meldde gisteren al dat "tientallen aanvallers werden geëlimineerd" nadat actievoerders hadden geprobeerd om overheidsgebouwen binnen te gaan.

Zeker achttien politieagenten en leden van de nationale garde zouden bij protesten om het leven zijn gekomen, 748 anderen raakten gewond.

'Vredestroepen' gestuurd

President Tokajev gaat vandaag het land toespreken, nadat hij gisteren hulp had gekregen van het door Rusland geleide militaire bondgenootschap (CSTO), dat zo'n 2500 "vredestroepen" naar het Centraal-Aziatische land stuurde.

De militairen zouden "meerdere dagen of weken" in het Centraal-Aziatische land blijven om de Kazachse veiligheidstroepen te ondersteunen. Behalve Rusland maken ook Armenië, Kirgizië, Tadzjikistan en Wit-Rusland deel uit van de alliantie. De eerste militairen zijn al gearriveerd.

Lpg-prijzen verdubbeld

De afgelopen dagen waren er protesten in meerdere steden in Kazachstan waarbij de nationale ordetroepen vaak hard ingrepen. De protesten braken uit nadat de prijs voor lpg werd verdubbeld op 1 januari. President Tokajev heeft dat teruggedraaid, maar de demonstraties gingen door en richtten zich steeds meer tegen de gevestigde politieke orde.

Woensdag trad de regering van Kazachstan af op aandringen van Tokajev. De eerste vicepremier werd interim-premier en de rest van het kabinet blijft in functie tot een nieuwe regering is gevormd.