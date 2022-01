Kazachse president: orde hersteld, leger mag zonder waarschuwing schieten

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Nieuws uit en over Kazachstan is erg moeilijk te verifiëren. We merken al drie dagen dat het internet vrijwel overal platligt, vooral in Almaty. Er sijpelen wel berichten door uit diverse steden in heel Kazachstan. Daar zie je een wisselend beeld. Uit Almaty komen nog steeds berichten dat er de afgelopen uren in het centrum van de stad is geschoten. Wat precies de toedracht is, is niet te controleren. Maar er zijn ook steden waar gisteravond tot enkele duizenden mensen hebben gedemonstreerd, maar waar geen incidenten waren. In grote delen van het land lijkt de situatie rustig."