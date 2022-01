Proef met extra beoordeling door andere instructeur vóór het rijexamen

Onder leiding van het ministerie van Infrastructuur wordt een proef uitgevoerd waarbij een kandidaat voor het rijexamen door twee rijscholen wordt voorgedragen voordat er afgereden mag worden. Deze pilot komt voort uit de adviezen van de commissie-Roemer, die voorstellen heeft gedaan voor verbetering van de rijschoolbranche.

Het betekent dat een kandidaat die van zijn rijschool mag afrijden, eerst ook door een instructeur van andere rijschool moet worden beoordeeld, voordat het examen daadwerkelijk wordt aangevraagd.

'Collegiale toets'

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) steunt het plan voor deze "collegiale toets", maar benadrukt dat het initiatief komt van het ministerie en de rijschoolbranche. Over de eventuele invoering moet een politiek besluit plaatsvinden. "Het is nog maar een idee, het is een van de achttien adviezen van de commissie-Roemer, en het moet nog onderzocht worden", zegt een woordvoerder.

Het CBR zegt dat het niet de bedoeling is om een extra drempel voor het rijexamen op te werpen. "Een collegiale toets moet helpen om kandidaten op het examen te krijgen die daar ook echt klaar voor zijn en zo de slagingskans vergroten." Nu slaagt tussen de 50 en 60 procent van de kandidaten de eerste keer.

Net als het CBR is ook de rijschoolbranche nog niet overtuigd van de collegiale toets. "Een aantal rijscholen presteert structureel ondermaats. Dat levert te veel rijexamens op, waardoor het CBS in de problemen komt", erkent voorzitter Jos Post van de Landelijke Beroepsgroep Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens hem zou voor die slecht presterende rijscholen de collegiale toets een oplossing kunnen zijn, maar hij benadrukt dat er "verschrikkelijk veel" rijscholen zijn die het wel goed doen. Zij zouden geen baat hebben bij een tweede rijschool die groen licht geeft.