Vicepresident Harris was tijdens Capitoolbestorming in de buurt van een bom

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris was vorig jaar, op de dag dat het Capitool bestormd werd, in het hoofdkantoor van het Democratisch Nationaal Comité (DNC) in Washington waar op dat moment buiten een zogenoemde pijpbom werd ontdekt. Dat melden bronnen aan de Amerikaanse nieuwssite Politico.

Zeven minuten na de vondst van de bom werd Harris uit het gebouw geëvacueerd. Het explosief is onschadelijk gemaakt, maar had volgens de FBI als het tot ontploffing was gebracht tot dodelijke slachtoffers kunnen leiden. Het was tot nu toe niet bekend dat de destijds aankomend vicepresident zo dicht bij het explosief was geweest.

'Rellen hadden nog veel destructiever kunnen zijn'

Bij het gebouw van het Republikeins Nationaal Comité (RNC) werd een soortgelijke bom gevonden die onschadelijk is gemaakt. De FBI zoekt al een jaar naar degene die de bommen heeft geplaatst. Beide bommen werden de nacht voor de Capitoolbestorming door één verdachte geplaatst. De bommenlegger is vastgelegd op videobeelden. De FBI heeft die beelden onlangs opnieuw verspreid in een poging de verdachte op te sporen.

Volgens Politico laat deze onthulling zien dat "de rellen op 6 januari nog veel destructiever hadden kunnen zijn dan ze al waren", omdat het leven van de aankomend vicepresident in direct gevaar was.