Net geen oversterfte in december

In de laatste week van december overleden in Nederland naar schatting circa 3500 mensen. Dat zijn er minder dan in de voorgaande weken. Vooral door een daling van de sterfte bij 80-plussers was er net geen oversterfte, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Oversterfte betekent dat er meer mensen overlijden dan normaal is voor de periode van het jaar. In alle voorgaande weken in december was er wel sprake van oversterfte. Gemiddeld overleden in december, net als in november, per week bijna 900 meer mensen dan verwacht. In de laatste week van december waren dat 300 mensen.

Het CBS weet nog niet waaraan deze mensen zijn overleden. Wel is bekend van vorige coronagolven dat de oversterfte grotendeels werd verklaard door covid-19. In week 52 registreerde het RIVM 105 overleden covid-19-patiënten. In heel december waren dat er 1355.

65-minners

Naar schatting overleden in de laatste week van vorig jaar ruim 1900 mensen van 80 jaar of ouder en dat is vrijwel gelijk aan de verwachte sterfte voor die week. Er was die week wel sprake van oversterfte onder mensen jonger dan 65 jaar. In die leeftijdsgroep overleden naar schatting ruim 450 mensen. Dat zijn er ongeveer 50 meer dan verwacht.

In de provincie Zeeland was de oversterfte in december met 55 procent het hoogst. Ook in Limburg (43 procent) en in Flevoland (42 procent) was de oversterfte duidelijk hoger dan voor Nederland als geheel. Noord-Holland en Groningen hadden met 19 en 20 procent de laagste oversterfte.