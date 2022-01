Man opgepakt die zich voordeed als uitgever en honderden manuscripten ontving

Op het John F. Kennedy-vliegveld bij New York is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij talloze manuscripten heeft gestolen. Filippo B. (29) werkt bij een uitgeverij in Londen, maar deed alsof hij voor andere uitgeverijen werkte en verleidde schrijvers en redacteuren om manuscripten op te sturen.

De Italiaan B. wordt aangeklaagd voor fraude en een ernstige vorm van identiteitsdiefstal. Hij gebruikte frauduleuze domeinen en maakte niet-gepubliceerde werken van honderden auteurs buit. Die verkocht hij vervolgens niet. Wat hij er wel mee deed, is onduidelijk.

"Deze echte verhaallijn leest nu als een waarschuwend verhaal, met de plotwending van B. die strafrechtelijk wordt vervolgd voor zijn wandaden", zegt de officier van justitie. Volgens de aanklacht beging B. zijn daden vanaf in ieder geval augustus 2016 tot vorig jaar juli.

Boekenweekgeschenk

Onder meer Margaret Atwood en acteur Ethan Hawke werden benaderd. En Hanna Bervoets voor het manuscript van het Boekenweekgeschenk, zegt haar uitgever tegen de Volkskrant.

De werkgever van B. zegt geschokt te zijn over de beschuldigingen. "Het beschermen van het intellectuele eigendom van onze auteurs is van primair belang voor Simon & Schuster UK, en voor de hele uitgeef-industrie en we zijn de FBI dankbaar dat ze deze incidenten onderzoeken en de vermeende dader aanklagen."