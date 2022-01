Atlético eenvoudig door in Spaanse beker, Villarreal struikelt over Sporting Gijón

Vooral voor Villarreal, nog uitkomend in de Champions League, is het een opvallende nederlaag. Bij Real Sporting uit Gijón, een club die op het tweede niveau acteert, ging het in de tweede helft mis: 2-1.

Eerder op de avond had Osasuna zich in de strijd om de Copa del Rey ook laten verrassen door een club uit de 'Segunda'. De nummer 14 van La Liga ging met 1-0 onderuit bij Girona FC. Celta was woensdag uitgeschakeld door Atlético Baleares, dat nog een verdieping lager speelt.

Sevilla en Atlético

Sevilla deed wel wat het moet doen bij Real Zaragoza, eveneens een club van het tweede niveau. De ploeg van trainer Julen Lopetegui, tweede in La Liga, won in Zaragoza met 2-0 door doelpunten van Jules Koundé en Rafa Mir. Karim Rekik stond aanvankelijk in de basisopstelling van Sevilla, maar werd na de warming-up met vermoedelijk een blessure aan de kant gehouden.

Later op de avond kende Atlético Madrid geen problemen bij derdeklasser Rayo Majadahonda. Luis Suarez en Antoine Griezmann deden beiden een duit in het zakje en Atlético liep uit naar 0-5.