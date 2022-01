Verbazing en boosheid over extra gaswinning: ‘Ministerie speelt met veiligheid Groningen’

Volgens het ministerie van Economische Zaken is er meer gas nodig om aan de energiebehoefte in Duitsland te voorzien, doordat energiebesparende maatregelen daar minder effectief zijn dan verwacht. De Duitsers hebben aangegeven 1,1 miljard kuub extra gas nodig te hebben.

In de provincie Groningen is geschokt gereageerd op het nieuws dat er dit jaar mogelijk meer gas gewonnen moet worden dan gepland staat. "Dit is een klap in het gezicht van onze inwoners."

Nederland heeft een langjarig contract met Duitsland dat in dit decennium afloopt. Volgens dat contract is Nederland verplicht gas voor Duitse huishoudens te leveren. Daar werkt Duitsland ook zelf aan, maar het lukt niet in het tempo waarop was gehoopt. Zo'n vijf miljoen huishoudens in Noord- en West-Duitsland zijn aangesloten op Gronings gas, net als vrijwel alle Nederlandse huishoudens.

"Dit is een klap in het gezicht van onze inwoners", zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken namens het provinciebestuur tegen RTV Noord. "Dit is een onaanvaardbare situatie. Blijkbaar komt Duitsland gas tekort en dat moet verkocht worden ten koste van Groningen."

Het feit dat een extra gasvraag uit Duitsland mede reden is om de gaskraan in Groningen verder open te draaien, leidt volgens de gedeputeerde op het provinciehuis tot verbazing. "Voor de vertraagde oplevering van de stikstoffabriek bij Zuidbroek kan ik door corona nog wel begrip opbrengen", zegt Van Dekken. "Maar het Duitsland-argument kende ik niet en ik denk ook de Tweede Kamer niet."

Hij vindt de situatie onacceptabel. "Dit gaat om de veiligheid van onze inwoners. We hebben bevingen die voorlopig niet voorbijgaan en hoe meer gaswinning er is, hoe langer de bevingen blijven."

Groningers leven in onzekerheid

Ook de Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt het onbegrijpelijk dat de gaskraan verder wordt opengedraaid. "Een overheid mag en kan niet zo lichtzinnig met de veiligheid van haar burgers omgaan", zegt de belangenvereniging.

Afgelopen jaar waren er meer zware bevingen dan verwacht, roept de GBB in herinnering. "We kunnen concluderen dat Groningen nog altijd niet veilig is. Verre van. Op dit moment is ruim 90 procent van alle huizen zelfs nog niet eens beoordeeld op veiligheid - de versterkingsoperatie loopt enorm achter."

De GBB vraagt zich af wat het extra gas winnen betekent voor het definitief dichtdraaien van de gaskraan. "Groningers leven hierdoor in onzekerheid en zijn ongerust over hun toekomst. De GBB pleit al langer om het einde van de gaswinning wettelijk te laten vastleggen, juist om dit soort onrechtvaardige situaties te voorkomen."

Geschiedenis herhaalt zich

Jan Wigboldus, voorzitter van het Groninger Gasberaad, is niet verrast door het nieuws. "Het is niet de eerste keer dat wij een teleurstelling moeten slikken." De geschiedenis herhaalt zich, zegt hij. "Keer op keer worden Groningers teleurgesteld. Je kon dit gewoon zien aankomen."

Wigboldus zegt zijn hart vast te houden. "Dit is nog maar een voorspelling, stel je voor dat er nog een hele koude februarimaand overheen komt. Dan moet er nog meer worden gewonnen."

Ellende is enorm

Ook Tweede Kamerleden reageren op sociale media verontwaardigd op het nieuws. "Heel pijnlijk voor de Groningers. Te vaak zijn beloftes niet nagekomen", zegt D66-Kamerlid Raoul Boucke. "Het kabinet moet er alles aan doen om te voorkomen dat meer gaswinning in Groningen nodig is. Onder meer de mogelijkheden onderzoeken om stikstof te importeren zolang de fabriek niet open is."

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger verwijst naar de titel van het nieuwe regeerakkoord: "Hoeveel weken oud is 'omzien naar elkaar' ook al weer?" PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vraagt zich af: "Hoe is dit mogelijk? De ellende in Groningen is enorm. Het kabinet liet de afspraken met Duitsland op zijn beloop. Waardeloos. De nieuwe staatssecretaris Vijlbrief heeft heel wat uit te leggen en moet direct in actie komen. Dit is onacceptabel."

SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemt het extra pijnlijk dat het kabinet in de Kamerbrief over de hogere gaswinning niets zegt over wat ze voor Groningen gaan doen. "Niet één woord over schadeafhandeling, niet een woord over versterking, niet een woord over compensatie." Ze vindt het pijnlijk dat de gaskraan open moet om te kunnen leveren aan Duitsland.

De gaswinning heeft geleid tot aardbevingen en schade aan huizen in het gebied. Waarom die aardbevingen ontstaan, legt NOS op 3 in deze video uit: