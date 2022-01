Ajax negeert quarantaineregels en vliegt vier besmette spelers terug naar Nederland

Ajax heeft woensdag opzien gebaard door vier spelers die in Portugal positief hebben getest op corona, terug te laten vliegen naar Nederland. Donderdag stonden ze weer op Nederlandse bodem, amper een dag na hun positieve test.

Wie de spelers zijn die aan boord waren van het privé-vliegtuig, maakt de Amsterdamse club niet bekend. En of de spelers, naar verluidt twee basisspelers, nu thuis wel in quarantaine verblijven, is ook niet bekend.

Maar wat helder is, temidden van alle internationale coronamaatregelen, is dat iemand bij een positieve test in Portugal direct in quarantaine moet. In Portugal. En diegene mag pas reizen als er een negatieve PCR-test overlegd kan worden. De regels vanuit de Nederlandse overheid zijn ook volkomen duidelijk: vliegen met corona mag niet.