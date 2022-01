Bekende YouTuber betaalt miljoenen voor Pokémonkaarten die waarschijnlijk nep zijn

Bekijk hieronder de video waarin Paul in december zijn aankoop liet zien:

Paul heeft inmiddels via Twitter op de mogelijkheid dat de kaarten nep zijn gereageerd. Hij zegt dat hij dit weekend op het vliegtuig naar Chicago stapt om de kwestie met Baseball Card Exchange te bespreken.

Een ander bewijs is volgens de Pokémonfans dat de kaarten zouden zijn geauthenticeerd door een bedrijf dat Baseball Card Exchange heet. Dat heeft volgens de leden van Pokébeach niet de expertise in huis om Pokémonkaarten te beoordelen.

Hiervoor voeren ze verschillende argumenten aan. Zo zou de barcode van de doos waarin de kaarten zitten niet vervaagd zijn. Normaal gesproken is dat wel zo, omdat de echte kaarten uit de jaren 90 komen. Ook vinden de Pokémonfans het verdacht dat het pakket via eBay is verkocht en niet via een gerespecteerd veilinghuis.

Maar de aankoop lijkt achteraf te mooi om waar te zijn. Tot die conclusie komen speurders van de online fanpagina Pokébeach, die de eBay-koopgeschiedenis en beelden van de kaartenset hebben bekeken. In een uitvoerige blogpost schrijven de fans dat Paul waarschijnlijk namaak-kaarten heeft gekocht.

De bekende en controversiële YouTuber Logan Paul dacht een zeldzame, ongeopende set Pokémonkaarten gevonden te hebben. Daar betaalde hij in december maar liefst 3,5 miljoen dollar voor, aan een anonieme verkoper op eBay.

Pokémonkaarten zijn nog nooit zo populair en waardevol geweest als nu. Fans betalen er tien- tot honderdduizenden dollars voor via veilingsites. Of, zoals in Pauls geval, miljoenen.

Vooral de oorspronkelijke kaarten uit de jaren 90 zijn zeldzaam. Toen kwamen de spelkaarten voor het eerst op de markt, en werden ze gekocht door fans van de gelijknamige Japanse animatieserie.

Dat die Pokémonkaarten juist nu weer zoveel waard zijn, heeft meerdere redenen. Zo lag de productie ervan een tijdje stil, waardoor schaarste is ontstaan. En de populariteit van het spel Pokémon Go heeft de kaarten weer in de spotlight gezet.

Ook influencers zoals Logan Paul dragen bij aan de vraag naar Pokémonkaarten door het maken van zogenoemde 'unboxing'-video's waarin zij pakjes Pokémonkaarten openen.

Eerder maakte NOS Stories deze video over de handel in Pokémonkaarten, waar mensen soms honderdduizenden euro's voor over hebben: