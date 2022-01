Vier afgelastingen in Serie A, Inter doet alleen warming-up en topper onbeslist

6 januari: Driekoningen. Een officiële feestdag in Italië en een dag ook waarop traditioneel veel gevoetbald wordt in de Serie A. Tien wedstrijden zouden er vandaag gespeeld worden, maar de Italiaanse ploegen ontkomen niet aan nieuwe coronabesmettingen binnen de selectie.

Vier duels werden om die reden afgelast, waaronder Bologna-Internazionale en Atalanta-Torino. Koploper Inter stond wel op het veld in Bologna voor de warming-up, ook al was bekend dat het duel niet door zou gaan.

Bologna kampt met meerdere coronabesmettingen waardoor de selectie door de Italiaanse GGD in quarantaine werd geplaatst. Omdat het duel door de Serie A niet officieel werd uitgesteld, moesten de Milanezen wel het veld op om aan de reglementen te voldoen. Inter speelde vervolgens een trainingspartijtje om niet helemaal voor niks te komen.

Juventus speelt wel

Ondanks meerdere coronagevallen bij beide teams (en veel onzekerheid) kon de topper tussen Juventus en Napoli wél gewoon doorgaan. Na een goed begin van Juve nam Napoli het initiatief over. Dries Mertens schoot na twintig minuten met een diagonaal schot voor de 1-0. De bal werd onderweg nog licht aangeraakt, waardoor Matthijs de Ligt op de lijn kansloos was om de bal uit het doel te houden. Een direct antwoord had de Oude Dame niet.

Ook na rust was het Juventus dat het sterkst uit de kleedkamer kwam. Dit keer resulteerde dat in een doelpunt van Federico Chiesa. Vervolgens ontpopte zich een aantrekkelijk duel met kansen over en weer, maar zonder doelpunten.

Beide ploegen schieten weinig op met het gelijkspel. Napoli blijft derde met zes punten achterstand op Internazionale. Juventus blijft teleurstellend vijfde.