Vier afgelastingen in Serie A, Inter doet alleen warming-up en Milan verslaat Roma

6 januari: Driekoningen. Een officiële feestdag in Italië en een dag ook waarop traditioneel veel gevoetbald wordt in de Serie A. Tien wedstrijden zouden er vandaag gespeeld worden, maar de Italiaanse ploegen ontkomen niet aan nieuwe coronabesmettingen binnen de selectie.

Vier duels werden om die reden afgelast, waaronder Bologna-Internazionale en Atalanta-Torino. Koploper Inter stond wel op het veld in Bologna voor de warming-up, ook al was bekend dat het duel niet door zou gaan.

Bologna kampt met meerdere coronabesmettingen waardoor de selectie door de Italiaanse GGD in quarantaine werd geplaatst. Omdat het duel door de Serie A niet officieel werd uitgesteld, moesten de Milanezen wel het veld op om aan de reglementen te voldoen. Inter speelde vervolgens een trainingspartijtje om niet helemaal voor niks te komen.

AC Milan speelt wel

De wedstrijd tussen AC Milan en AS Roma kon wél gewoon doorgaan. I Rossoneri won in een aantrekkelijk duel met 3-1 en blijft zo in het spoor van Inter. Rick Karsdorp moest een kwartier voor tijd met rood naar de kant namens de Romeinen. De ploeg van José Mourinho eindigde het duel zelfs met negen man.

AC Milan staat nu één punt achter aartsrivaal Internazionale, maar hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. AS Roma staat zevende. Later vanavond staat ook nog de topper tussen Juventus en Napoli op het programma.