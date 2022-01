Kazachse journalist: 'In Nur-Sultan geen protest, maar er wordt gehamsterd'

Darkhan Omirbekov is een Kazachse journalist voor Radio Liberty. Hij woont en werkt in hoofdstad Nur-Sultan en had vanmiddag anderhalf uur internet. Dat was het enige moment waarop hij contact kon krijgen met zijn collega's in Almaty, waar massaal wordt geprotesteerd.

In Kazachstan ligt het internet sinds gisteravond bijna volledig plat. Dat betekent niet alleen dat de buitenwereld weinig informatie krijgt; ook in het enorme land zelf kan er maar mondjesmaat informatie worden verspreid. Het wordt journalisten en wie dan ook op verschillende manieren moeilijk gemaakt om informatie over de protesten te delen.

Militairen hebben opnieuw het vuur geopend op demonstranten. Gisteren trad de regering af en gaf president Tokajev de opdracht de lpg-prijs en andere brandstofprijzen weer te verlagen. De eerste vicepremier werd interim-premier en de rest van het kabinet blijft in functie tot een nieuwe regering is gevormd. De demonstranten nemen hier geen genoegen mee, er wordt nog steeds betoogd.

Het protest ontstond zaterdag in de zuidwestelijke stad Zjanaozen en breidde zich binnen drie dagen uit naar de rest van het autoritair geregeerde land. De aanleiding was de verhoging van de lpg-prijs op Nieuwjaarsdag, maar de demonstraties kregen al snel een politiek karakter. In Almaty, de grootste stad van het land, leidde dat gisteren tot aanvallen op overheidsgebouwen en kwam het tot botsingen tussen demonstranten en de politie.

Omirbekov hoort geruchten dat regeringssympathisanten of groeperingen vanuit het buitenland de demonstraties hebben geïnfiltreerd. Of dat waar is, weet ook hij niet. Maar het is voor hem en zijn collega's wel duidelijk dat deze demonstranten niet de actievoerders zijn die zij normaal gesproken bij protesten tegenkomen.

Journalist @Darhaneo is released after being detained for 4.5hrs for covering protests in Kazakhstan. Gas price hikes in the Western region prompted Jan. 2 demonstrations that spread across the country. Protest-hit areas are under the state of emergency. https://t.co/dawWdtUu9j

Eerder werd het hem al moeilijk gemaakt om verslag te doen van de onrust in zijn land. Begin deze week werd hij nog opgepakt toen hij stond te filmen bij een kleine demonstratie in Nur-Sultan. "Omdat ik in de buurt was ben ik zonder cameraman en pershesje op pad gegaan. Ik liet de politie mijn perskaart zien en ik mocht in eerste instantie gewoon filmen. Maar na een minuut of tien hebben ze me toch gearresteerd. Ik bleef hen zeggen dat ik een journalist ben, maar dat hielp niet."

In een busje werd hij naar het politiebureau gebracht en een paar uur later mocht hij pas naar huis.

In Nur-Sultan is het nu relatief rustig. Het openbaar vervoer rijdt en de supermarkten zijn open, maar eten is steeds moeilijker te krijgen. "Hier zie je geen grote protesten op straat. Bij pinautomaten staan lange rijen en in supermarkten zijn mensen aan het hamsteren. Ik kon gisteravond niet eens meer brood vinden."