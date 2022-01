Japanner Kobayashi wint Vierschansentournee, maar loopt grand slam mis

Ryoyu Kobayashi heeft de zeventigste editie van de Vierschansentournee op zijn naam geschreven. De Japanner moest echter de dagzege in de laatste wedstrijd aan de Oostenrijker Daniel Huber laten. Hierdoor zag hij de grand slam aan zich voorbij gaan in het Oostenrijkse Bischofshofen.

De 25-jarige Kobayashi was in 2019 de derde springer ooit die de tournee afsloot met vier zeges. Dit jaar had hij de eerste kunnen zijn die twee keer de grand slam pakte. In de vierde wedstrijd ging het echter mis.

In de kwalificatie was Kobayashi nog veruit de beste, maar in de eerste sprong kwam hij niet verder dan plaats vijf. Met zijn tweede sprong won hij nog een plaatsje. Huber (136,5/137,0) boekte z'n eerste wereldbekerzege.

Drie schansen

Woensdag werd er ook al in Bischofshofen gesprongen. Door te harde wind ging de oorspronkelijke derde wedstrijd in Innsbrück niet door. Er werd besloten om de laatste twee wedstrijden in Bischofshofen te houden, waardoor sommige mensen nu spreken van een 'drieschansentournee'.