Toch meer gas uit Groningen nodig dit jaar, want Duitsland heeft te weinig

Er is meer gas uit Groningen nodig dit jaar, zegt het ministerie van Economische Zaken. Duitsland heeft meer gas nodig om in zijn energiebehoefte te voorzien doordat energiebesparende maatregelen daar minder effectief zijn dan verwacht, aldus het ministerie.

De Duitsers hebben Nederland gevraagd dat gas te leveren. Ze hebben 1,1 miljard kuub gas nodig, terwijl er in totaal het komende gasjaar (1 oktober 2021 tot 30 september) 2022) nog maar 3,9 miljard kuub uit de Groningse bodem zou worden gehaald. Dat wordt maximaal 7,6 miljard kuub, mits het niet extreem koud wordt. Er zou sowieso al meer gas worden gewonnen dan de prognose.

In november maakte demissionair minister Blok (EZ) bekend dat er meer Gronings gas nodig is vanwege de vertraging in de bouw van een stikstoffabriek, die buitenlands gas moet omzetten naar de kwaliteit van het Groningengas (laagcalorisch). De fabriek zou in april klaar zijn, maar dat gaat niet lukken en ook daarom is er meer gas nodig dan gepland.

Risico's van extra winning

Blok heeft zijn Duitse collega met klem gevraagd alle mogelijke maatregelen te nemen in de hoop dat het extra gas niet nodig is. Ondertussen laat hij TNO aanvullend onderzoek doen naar de risico's op aardbevingen. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen bestudeert de risico's van de extra winning.

Voor 1 april neemt de nieuwe minister een definitief besluit. Nederland is door afspraken uit het verleden wel verplicht Groningengas te leveren, als Europese afnemers waar contracten mee zijn daarom vragen.

Waar komt ons aardgas vandaan als het Groningse gasveld sluit? En wat kost ons dat (politiek)? Dat legt NOS op 3 uit in onderstaande video: