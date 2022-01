Nog meer gas uit Groningen nodig dit jaar, want Duitsland heeft te weinig

Er is meer gas uit Groningen nodig dit jaar, zegt het ministerie van Economische Zaken. Duitsland heeft meer gas nodig om in zijn energiebehoefte te voorzien doordat energiebesparende maatregelen daar minder effectief zijn dan verwacht, aldus het ministerie.

Nederland heeft een langjarig contract met Duitsland dat in dit decennium afloopt. Volgens dat contract is Nederland verplicht gas voor Duitse huishoudens te leveren. Daar werkt Duitsland ook zelf aan, maar het lukt niet in het tempo waarop was gehoopt. Zo'n vijf miljoen huishoudens in Noord- en West-Duitsland zijn aangesloten op Gronings gas, net als vrijwel alle Nederlandse huishoudens.