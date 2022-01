Liesje Schreinemacher neemt ervaring uit Brussel en advocatuur mee naar departement

Ze is bekend met het "blussen van politieke brandjes". En in Den Haag heeft ze ook al dicht bij het vuur gezeten, vertelt Liesje Schreinemacher (VVD) in 2020 in een interview met het Nijmeegse juridisch faculteitsblad. Schreinemacher is dan Europarlementariër en kijkt terug op haar vroegere periode op het Binnenhof in Den Haag.

In Den Haag was Schreinemacher vanaf 2009 een aantal jaren persoonlijk medewerker van de VVD'ers Johan Remkes en later Jeanine Hennis. Ze leerde daar debatteksten maken en ook de administratie te doen. Met Hennis, die in 2012 minister van Defensie werd, ging ze mee naar het departement en werd daar de "oren en ogen" van haar baas. "Je moet weten welke politieke issues er spelen bij alle politieke partijen. Je moet ook een vertaalslag kunnen maken van ambtelijke stukken die elke dag op je bureau liggen."

Ervaring in Brussel

In haar nieuwe baan als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal de 38-jarige VVD-politica deze vaardigheden nodig hebben. En ook haar twee jaar ervaring in Brussel kan handig zijn.

Daar had Schreinemacher internationale handel, interne markt en consumentenbescherming in haar pakket. In oktober ging ze nog mee met een handelsmissie naar de Verenigde Staten om het handelsgeschil over staal en aluminium glad te strijken. Haar uitgangspunt is duidelijk, zo blijkt op haar VVD-pagina: "Onze markt, onze regels."

'Klaargestoomd door advocatuur'

Schreinemacher komt uit Rotterdam, studeerde eerst communicatiewetenschappen en ging daarna rechten studeren omdat ze als politiek assistent een juridische achtergrond wilde. Voor ze in 2019 met voorkeursstemmen in het Europees Parlement werd gekozen, was de aankomend minister nog enige tijd advocaat in bouw- en aanbestedingsrecht.

"Het leuke aan de politiek is dat het veel gemeen heeft met de advocatuur", zei ze in het faculteitsblad. "Je moet je snel goed in de materie kunnen verdiepen, hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden, een goed betoog kunnen houden en mensen kunnen overtuigen. Wat dat betreft denk ik dat mijn tijd als advocaat mij goed heeft klaargestoomd om politicus te worden."

Toch had ze niet gedacht zelf ooit politicus te worden. Ze zag ook de nadelen van het publieke bestaan. Alles komt onder een vergrootglas te liggen en online zijn de reacties soms heftig. "Daar moet je wel een dikke huid voor kweken."