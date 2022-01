'Vaccinatiegraad onder profvoetballers met 75 procent aan de lage kant'

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt hard op en ook de Nederlandse voetbalwereld ontkomt niet aan het virus. Uit een enquête van spelersvakbond VVCS blijkt dat bijna de helft van alle profspelers (ere- en eerste divisie) die aan het onderzoek mee hebben gedaan in de afgelopen twee jaar een corona-infectie heeft doorgemaakt.

Van de 157 spelers die de enquête invulden, gaven er 70 (44,6 procent) aan corona te hebben gehad. "Dat is op zichzelf best veel, maar gelukkig zaten er nauwelijks ziekenhuisopnamen bij. Slechts één voetballer gaf aan dat hij opgenomen is geweest, maar niet naar de IC hoefde", vertelt prof. dr. Vincent Gouttebarge, hoofd medische zaken van Fifpro en betrokken bij het VVCS-onderzoek.