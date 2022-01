Fakkelactie bij Kaag: 'Dit is een relatief kleine groep mensen die heel luid is'

Jeroen Bakker van de Utrecht Data School onderzocht hoe groepen en gesprekken op sociale media kunnen leiden tot offline escalaties. Vorig jaar verscheen hun rapport Van Scherm naar Straat. "Wat er gisteravond gebeurde, valt voor mij in lijn met wat ik al een jaar of twee zie", zegt Bakker. "Er is ongetwijfeld een connectie tussen de informatie die hij tot zich neemt en de extreme geluiden die hij produceert."

Nieuwsuur-verslaggever Rudy Bouma doet al jaren onderzoek naar complottheorieën en de mensen die ze aanhangen. De man die gisteren bij Kaag stond is voor hem geen onbekende. "De eerste keer dat ik hem tegenkwam was bij een demonstratie tegen de 'pedopartij'. Toen begon hij al over elites die bloed drinken om jong te blijven. Dat is de hoek waar hij in zit."

Bakker benadrukt dat het ondanks de vele aandacht om een relatief kleine groep mensen gaat, die "heel luid aanwezig is". "Dat komt ook doordat ze veel aandacht krijgen in het nieuws. Dat geeft een versterkend effect, het levert ook een stukje reputatie op in deze groepen als je dit soort acties onderneemt. Het zijn, nu ook, vaak dezelfde mensen die politici bedreigen. Het is goed om dat in je achterhoofd te houden. Ze houden ervan te doen alsof ze 'het volk' zijn, maar dat is niet zo."

Wantrouwen

De man behoort tot een groep met extreme denkbeelden. Vorige week werd hij nog opgepakt toen hij voor het huis van demissionair minister Hugo de Jonge stond. "Ik ben hem eerder ook tegengekomen bij de rechtbank waar complotdenkers over Bodegraven terechtstonden", zegt Rudy. "Dan staat hij steevast met een clubje te demonstreren."

"Je ziet in bepaalde politieke groepen - op bijvoorbeeld Telegram - heel duidelijk dat het geluid harder wordt", zegt Bakker. "De kern van dit gedachtegoed is 'anti-establishment'. Politiek, media, wetenschap, en in sommige kringen nu zelfs politie en zorgmedewerkers, worden sterk gewantrouwd. Binnen de extremere groepen gaan leden vaak uit van opzettelijke, kwade intenties."

De verspreiding van dit soort informatie op online platforms is niet ongevaarlijk, schreef de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding al eerder. De drempel voor extremistisch gedrag wordt erdoor verlaagd. Het versterkt polarisatie en leidt soms tot verharding, intimidatie en geweld of oproepen daartoe. Het leidde de afgelopen jaren al tot bedreigingen aan het adres van politici, maar ook wetenschappers en journalisten.