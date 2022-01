Oud-minister Rita Verdonk op kieslijst gemeenteraadsverkiezingen Den Haag

Oud-minister Rita Verdonk heeft zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraad van Den Haag. Ze staat op nummer twee van de kieslijst van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, achter partijleider Richard de Mos.

Verdonk was van 2003 tot 2007 VVD-minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie en later voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering in het tweede en derde kabinet-Balkenende.

Daarna zat ze nog enkele jaren in de Tweede Kamer, eerst voor de VVD, daarna als onafhankelijk Kamerlid. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 was ze lijsttrekker van Trots op Nederland, maar die partij haalde geen zetels.

Richard de Mos vroeg haar vier jaar geleden al eens om actief te worden voor zijn partij. Toen sloeg ze het aanbod af, onder meer omdat ze destijds nog in Nootdorp woonde. Inmiddels woont Verdonk anderhalf jaar in Den Haag en heeft ze ja gezegd. "Ik werk graag mee", zegt ze tegen Omroep West.

Kandidaat wethouderschap

De oud-minister is voor Hart voor Den Haag kandidaat om wethouder te worden. Maar mocht die partij niet in het stadsbestuur komen, dan neemt zij plaats in de raad. "Natuurlijk is dat een andere rol. Maar ik wil er ook dan voor zorgen dat de stad een beetje mooier wordt", aldus Verdonk.

De Mos zegt dat hij Verdonk al lange tijd kent. Volgens hem haalt zijn partij met haar een sterke nummer twee binnen. "Ik was op zoek naar een brok ervaring. Dan zit je bij Verdonk goed. Wij zijn een perfecte tandem om straks in maart veertien of vijftien zetels binnen te halen." De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart.