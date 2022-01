Biden fel bij Capitoolherdenking: 'Trump vond ego belangrijker dan democratie'

In Washington is de bestorming van het Capitool herdacht, vandaag een jaar geleden. President Biden en vicepresident Harris hielden een toespraak in de centrale hal van het parlementsgebouw, de plek waar een woedende menigte op 6 januari 2021 binnendrong.

Biden riep Amerikanen in zijn toespraak op om op te staan tegen politiek geweld en leugens. "We moeten absoluut duidelijk zijn over wat waar is en wat een leugen is. Dit is de waarheid: een voormalige president van de Verenigde Staten van Amerika heeft een web van leugens gecreëerd en verspreid over de verkiezingen van 2020."

De president, die hiermee doelde op de onbewezen claim van Trump dat er verkiezingsfraude was gepleegd, houdt zijn voorganger volledig verantwoordelijk voor de bestorming van het Capitool. "Voor het eerst in de geschiedenis verloor een president niet alleen de verkiezingen, maar probeerde hij ook de machtsoverdracht tegen te houden."

Volgens Biden had Trump meer oog voor macht dan voor principes en waarden. "Hij diende zijn eigen belangen meer dan de belangen van het land. En hij vond zijn gekrenkte ego belangrijker dan onze democratie. Hij kon niet accepteren dat hij had verloren."

'Datum in geheugen gegrift'

Volgens vicepresident Harris is de datum 6 januari 2021 in veler geheugen gegrift, net zoals 11 september 2001. Ze beschouwt de bestorming van het Capitool niet alleen als een aanval op democratisch gekozen politici, maar ook als aanval op de Amerikaanse instituties, waarden en idealen.

Harris zei dat 6 januari symbool staat voor de democratie in de Verenigde Staten, zowel voor de kracht van die bestuursvorm als voor de waakzaamheid die nodig is. "Als we niet waakzaam zijn, houdt de democratie geen stand. Ze zal haperen en falen." Harris roept Amerikanen op om zich te verenigen om de democratie te verdedigen.

Correspondenten Marieke de Vries en Lucas Waagmeester nemen je mee terug naar 6 januari 2021: