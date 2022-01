Invitation Cup shorttrack in Leeuwarden gaat toch niet door

De schaatsbond heeft een streep door het internationale invitatietoernooi (shorttrack) gezet dat op 15 en 16 januari verreden zou worden.

Vanwege de coronapandemie hebben meerdere buitenlandse ploegen zich afgemeld, waarop de KNSB besloot het evenement af te gelasten.

Toch wordt er over anderhalve week wel geshorttrackt in Leeuwarden. Dan rijden de Nederlanders onderling wedstrijden en bij zowel de mannen als de vrouwen wordt er dan gestreden om de vijfde en laatste plaats in de olympisch ploeg.

Het invitatietoernooi was eigenlijk een vervangend toernooi voor de EK. Die zouden in Dresden zijn, maar werden om dezelfde reden afgelast.