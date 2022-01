Eerste hobbels zijn genomen met NASA's peperdure ruimtetelescoop

Het zijn zenuwslopende weken voor NASA. Onderweg naar een punt op 1,5 miljoen kilometer van de aarde wordt de 10 miljard dollar kostende James Webb-ruimtetelescoop stap voor stap uitgevouwen. Met het openklappen van het zonnescherm en een van de twee spiegels zitten de eerste risicovolle delen van de operatie erop. Het was reden voor een klein feestje op de webstream van NASA gisteren, anderhalve week na de lancering op Eerste Kerstdag. "Het is ongelooflijk. We zijn nu ongeveer een miljoen kilometer van de aarde en we hebben zowaar een telescoop", zei projectmanager Bill Ochs vanuit NASA's Goddard Space Flight Center. In de 10 minuten daarvoor hadden de kijkers met ingehouden adem zitten wachten op de bevestiging dat de spiegel volledig was uitgeklapt.

Wat kan de James Webb telescoop straks zien? Door zijn grote spiegel en capaciteit om in het infrarode spectrum door gas en stof 'heen te kijken' kan de James Web, kortweg JWST, veel verder het heelal in kijken dan eerdere ruimtetelescopen. Wetenschappers hopen meer te weten te komen over de oorsprong van het universum, maar bijvoorbeeld ook of op planeten bij andere sterren leven mogelijk is. De telescoop moet minstens vijf jaar meegaan, maar omdat de telescoop na de lancering weinig brandstof heeft verbruikt, wordt dat waarschijnlijk meer dan tien jaar.

Ochs liep een beetje op de feiten vooruit want de serie manoeuvres die nodig is om de ruimtetelescoop aan het werk te krijgen is nog niet voltooid. Vandaag wordt een radiator aan de achterkant van de telescoop uitgeklapt, die warmte van de instrumenten moet weggeleiden. De volgende stap is het uitvouwen van de grote honingraatvormige spiegel. Daarna gaat de aandacht naar het activeren van de wetenschappelijke instrumenten van de telescoop. Ook is er nog een koerscorrectie nodig om hem over ruim twee weken in zijn uiteindelijke baan te krijgen. Astronoom Lucas Ellerbroek kijkt al jaren uit naar de nieuwe ruimtetelescoop. Hij is opgetogen over de - tot nu toe - succesvolle operatie. Hij was vooral benauwd over het zonnescherm dat de telescoop moet beschermen tegen de warmte van de zon.

Quote We hebben straks de krachtigste, meest innovatieve ruimtetelescoop ooit, of we hebben het allerduurste stuk ruimtepuin. Lucas Ellerbroek

Dat scherm is cruciaal, want een telescoop die naar zwakke warmtestraling ver weg in het heelal gaat kijken, moet zelf extreem koud zijn. Ellerbroek vergelijkt het met een tent, compleet met tentstokken, die precies goed moet uitklappen. "Er is heel veel tijd en geld in dat zonnescherm gestopt. Die technologie was nog nooit in de ruimte getest. Maar alles loopt op rolletjes en elke stap is een mijlpaal." Collega Ignas Snellen (Universiteit Leiden), denkt dat het zwaarste deel nu achter de rug is. Hij was nog even nerveus over de secundaire spiegel. "Die moest met een soort hefboom worden uitgeklapt, een raar groot ding." Ook dat verliep probleemloos. De rest van de manoeuvres is relatief simpel, verwacht Snellen. "Maar het is wel ontzettend belangrijk dat het helemaal goed gaat."

Ook Ellerbroek waarschuwt dat de race nog niet helemaal is gelopen. De foutmarge is klein. "Het kan eigenlijk niet half goed gaan. We hebben straks de krachtigste, meest innovatieve ruimtetelescoop ooit, of we hebben het allerduurste stuk ruimtepuin." Veteranen bij NASA herinneren zich nog de ellende begin jaren 90 met ruimtetelescoop Hubble. Door een verkeerd geslepen spiegel was de telescoop aanvankelijk bijziend. Er was een ingewikkelde reparatie in de ruimte nodig:

Terugblik: ruimtetelescoop Hubble - NOS