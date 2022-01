Roest teleurgesteld in KNSB: 'De relatie is weleens beter geweest'

Roest blijft teleurgesteld in KNSB: 'Vooral boos over de manier waarop dat is gegaan' - NOS

Roest geeft aan dat hij zich niet serieus voelt genomen door de schaatsbond. "Die teleurstelling blijft, daar kan ik niets aan veranderen. Maar, ik probeer het nu ook naast me neer te leggen. De vijf en tien kilometer zijn mijn belangrijkste afstanden en ik wil geen energie meer stoppen in die 1.500 meter." Kramer snapt emotie van Roest De 26-jarige Roest eindigde vorige week tijdens het olympisch kwalificatietoernooi als vierde op de 1.500 meter en Bosker werd vijfde. Daarnaast reed Roest vier jaar geleden naar olympisch zilver op de schaatsmijl en eindigde hij vorig jaar als derde bij de WK afstanden. Kramer sprak de afgelopen week veel met Roest over de beslissing van de KNSB. "Ik snap zijn emotie en het is goed dat hij zich uit", aldus Kramer. "Uiteindelijk is het gelukkig niet aan ons. In een carrière gebeuren dingen en iedereen loopt wel een deukje op. Daar stap je ook wel weer overheen." Bekijk hieronder een interview met Sven Kramer over de beslissingen van de KNSB.

Kramer snapt emoties van Roest: 'Goed dat hij zich uit' - NOS

Roest doet dit weekend mee aan de ploegenachtervolging bij de EK afstanden, maar hij is nog altijd ontstemd over de gang van zaken. "Ik rijd dit weekend niet omdat ik dat graag doe voor de KNSB, maar ik doe het voor de ploeg", legt hij uit. "Sven en Marcel kunnen niets doen aan de situatie en als ik niet rijd, kunnen we niet meedoen aan de ploegenachtervolging. Ik wil hen ook niet opzadelen met mijn probleem."

Kramer en de massastart De KNSB wees Sven Kramer verrassend aan voor de olympische massastart, samen met Jorrit Bergsma. "Die had ik niet één, twee, drie zien aankomen", vertelt Kramer, die vier jaar geleden voor het laatst een massastart reed: op de Spelen in Pyeongchang. "Maar, als je daarvoor wordt gevraagd, hoef je daar niet lang over na te denken. Ik ga niet zeggen: jongens, ik sla over. Ik voel me vereerd en zij denken dat dit de beste opstelling is, dus dan ga ik rijden." Opvallend is dat er bij de EK wel een andere keuze is gemaakt voor de massastart. In Thialf zal Marcel Bosker samen met Bergsma aan de start staan. "Dat is omdat ik de afgelopen jaren nog nooit drie dagen achter elkaar heb gereden en ik fit wil blijven voor de Spelen", aldus Kramer. "Dat is het allerbelangrijkste."

Opmerkelijk is verder dat Roest nog steeds niet heeft gesproken met bondscoach Jan Coopmans. "Dat is wel een beetje raar en ik had wel iets meer verwacht na de afgelopen dagen. De relatie met de KNSB is weleens beter geweest." Roest: "Ik houd me gewoon met mijzelf bezig en wat zij van mijn uitspraken vinden, maakt me nu niet zoveel uit. Ik vind wat ik vind en zij vinden wat zij vinden. Uiteraard heb ik de KNSB bedankt voor de uitleg, maar ik begrijp het nog steeds niet." Bekijk hieronder een interview met Patrick Roest over de beslissingen van de KNSB.

Relatie tussen Roest en Kramer nog steeds goed: 'Zo houd ik dat liever ook' - NOS

Daar is het Kramer het mee eens. "Het had allemaal op een andere manier gekund, maar straks in het vliegtuig naar China is het belangrijk dat we met een goed team gaan en veel medailles voor Nederland gaan winnen." Roest: "Ik ga uiteindelijk niet over de keuzes, maar ik ben blij dat ik heb laten weten hoe ik erin sta. Dit mag er bovendien niet voor zorgen dat de ploegenachtervolging minder loopt, maar de KNSB had wel andere keuzes kunnen maken die ook goed waren geweest voor het Nederlandse team."