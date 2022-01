Coronazorgen in voetbal nemen toe, uitstel eredivisie voor KNVB geen optie

"De competitie moet door. Iedereen zal zich aan de omstandigheden moeten aanpassen", is manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen duidelijk. "Er is geen ruimte om zomaar een speelronde uit te stellen. Alleen als een club echt geen team op de been kan brengen, wordt een wedstrijd afgelast."

Twaalf veldspelers en een keeper zijn volgens de protocollen voldoende om te kunnen voetballen. "Ajax heeft veel meer profspelers op de loonlijst staan dan bijvoorbeeld Helmond Sport, dus de situaties per club kunnen enorm verschillen", beseft Bluyssen. "Daarom nemen we per team de 25 spelers die het meest op het formulier hebben gestaan. Zijn er daarvan dertien of meer positief getest, mogen clubs pas vragen om uitstel."

Die regels zijn voor alle betrokkenen duidelijk, benadrukt Bluyssen. Al sinds de hervatting van het voetbal in coronatijd zijn er duidelijke richtlijnen kenbaar gemaakt. En maandelijks wordt er met de clubs overlegd om de aankomende periode door te spreken. De KNVB hoeft dus geen actie te ondernemen naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen. Op voorhand zijn de scenario's al doorgesproken.

Zorgen bij FIFPro: 'Hou mijn hart vast'

In het buitenland grijpt het coronavirus ook om zich heen. Dat leidt in veel landen, en dan met name in Engeland en Italië, al tot veel uitgestelde wedstrijden. Die moeten op een later tijdstip worden ingehaald en dat baart de internationale spelersvakbond FIFPro zorgen.

"Wij maken ons al langer zorgen over de overvolle wedstrijdkalender. Als er straks in korte tijd weer veel wedstrijden moeten worden ingehaald, komt de balans tussen de belasting en belastbaarheid van de spelers in gevaar. Dat manifesteerde zich al tijdens de eerste covid-periode, waarin sommige competities in korte tijd moesten worden afgemaakt", vertelt Vincent Gouttebarge, hoofd medische zaken van de Fifpro en werkzaam bij Amsterdam UMC.

"We zitten nog steeds in de pandemie, dat gaat hoe dan ook invloed hebben op de wedstrijdkalender richting het einde van het seizoen. En het is al een bijzonder jaar met een WK in november en december. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik hou mijn hart vast. Zeker voor spelers die in topcompetities spelen en voor hun nationale team uitkomen. Die moeten ook nog eens veel reizen. Dat maakt het nog zwaarder."