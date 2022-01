Djokovic krijgt steun van Serviërs in Australië, maar niet van Nadal

Nadal denkt dat Djokovic de situatie waarin hij verkeert had kunnen voorkomen. "Als hij had gewild, had hij zonder problemen hier in Australië kunnen spelen", zei de Spanjaard na zijn eerste partij op het ATP-toernooi van Melbourne. "Hij heeft zijn eigen keuzes gemaakt en iedereen is daar natuurlijk vrij in. Maar daar zijn wel wat consequenties aan verbonden."

Oud-tennisser Paul Haarhuis vindt vooral de uitspraken van de vader van Djokovic verbazingwekkend. "Djokovic zelf heeft in zekere zin niks raars gedaan. Zijn vader is dan weer niet goed wijs. Dat hij heeft opgeroepen om te lopen rellen. Dat zijn bijna Trump-achtige taferelen en dan ben je echt een malloot. Als je dat vergelijkt met de ouders van Rafael Nadal of Roger Federer, die heb ik nooit op zo'n uitspraak kunnen betrappen."

In thuisland Servië kan hij op veel bijval rekenen. In de tenniswereld zijn de reacties wat minder begripvol.

Ook de moeder van Djokovic, Dijana, liet van zich horen. "Niemand verdient zo'n behandeling en zeker niet degene die dat toernooi negen keer heeft gewonnen. En dan stoppen ze hem in een vies hotel en laten hem urenlang wachten in hopeloze omstandigheden. We hebben geen contact met hem."

Donderdag riep de vader van Djokovic op om 's middags naar het parlementsgebouw in Belgrado te komen om te protesteren tegen de behandeling van zijn zoon. "Novak is Servië en Servië is Novak. Ze vertrappen Novak en daarmee het Servische volk."

"De afgelopen twee jaar zijn veel mensen overleden en volgens mij is het vaccin de enige manier om deze pandemie te stoppen. Ik geloof in de mensen die verstand hebben van medicijnen. Als zij zeggen dat we gevaccineerd moeten worden, dan moeten we dat doen."

Nadal is zelf twee keer gevaccineerd. De Spanjaard raakte in december besmet het coronavirus, nadat hij positief had getest na een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Zijn deelname aan de Australian Open leek even in gevaar te komen, maar Nadal is inmiddels volledig hersteld.

Geen belemmering voor ATP Rotterdam

Richard Krajicek, oud-tennisser en directeur van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, is terughoudend in zijn oordeel. "Er zijn regels die worden bepaald door de overheid. Daar moet je je als organisator aan houden", aldus Krajicek. "Mijn persoonlijke mening is daarin niet relevant, het gaat om overheidsbeleid."

Over de medische uitzondering die Djokovic' deelname aan de Australian Open mogelijk moet maken, is nog veel onduidelijk. "Het lijkt er op dat er sprake is van een misverstand tussen speler, organisatie en overheid", zegt Krajicek. "Maar we kennen niet alle ins en outs. Het is dus lastig daar op in te gaan of iets van te vinden."

Djokovic moet in de toekomst mogelijk meer toernooien aan zich voorbij laten gaan als hij geen vaccinatiebewijs kan laten zien. Toernooidirecteur Krajicek hoeft zich over een een eventuele deelname van publiekstrekker Djokovic nog geen zorgen te maken. "Volgens de huidige regels van de Nederlandse overheid kan het hier wel."

Donderdag staat Djokovic voor de Australische rechter, om uitzetting uit het land te voorkomen. Aanstaande maandag doet de rechter uitspraak. Een week later beginnen de Australian Open.