De Jong weer aan het werk bij Cambuur: 'Ik mag het rustig weer opbouwen'

De Jong trok een maand geleden aan de bel bij het ziekenhuis omdat hij klachten had. Na uitgebreide onderzoeken werd besloten voor een hersteltraject waarbij de cyste niet wordt verwijderd.

"Ik mag het rustig weer opbouwen", zegt een opgetogen De Jong in een videoboodschap. "Dat zal betekenen dat ik vanaf morgen weer zo nu en dan op de club mag zijn."

Henk de Jong hervat vanaf vrijdag zijn werkzaamheden bij SC Cambuur. De 57-jarige trainer kreeg een maand geleden de mededeling dat er een cyste in zijn hoofd zit, maar heeft nu van de artsen groen licht gekregen om voorzichtig weer aan het werk te gaan.

"En als er weer klachten komen, kunnen ze er wat aan doen. Zonder een ingrijpende, grote operatie", legt De Jong uit. "Dat ik daar echt de tijd voor nodig heb, dat voel ik ook. Ik zal moeten nadenken hoe ik mijn leven op dit moment inricht. Dus ik zal ook minder gaan doen rondom lezingen, bijeenkomsten. En de interviews zal Pascal Bosschaart eerst gaan doen."

Veel steun

Assistent Bosschaart werd tijdens de afwezigheid van De Jong naar voren geschoven om de eindverantwoordelijkheid te dragen over de nummer acht in de eredivisie.

De Jong bedankt iedereen voor de geweldige steun die hij kreeg nadat het nieuws over zijn gezondheid naar buiten was gekomen. Hij is gelukkig met zijn gezin en blij dat hij op deze manier weer de kans krijgt langzaam terug te keren.

"Ik heb weer zin om samen met jullie van het voetbal te genieten", besluit De Jong. "We maken er weer wat van."